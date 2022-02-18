ДТП с кортежем Ярославского: автомобили замывали, чтобы уничтожить следы – экспертиза
Эксперты выяснили, что к моменту изъятия автомобилей из кортежа бизнесмена Александра Ярославского некоторые их элементы были замыты, вероятно, чтобы скрыть следы смертельного наезда на человека.
Источник: Национальная полиция
Детали: Правоохранители отчитываются о тщательном осмотре ранее изъятых транспортных средств в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз (двух автомобилей Mercedes -ред).
Дословно: "Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, которые имеют значение для установления истины ДТП.
Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно – передняя часть, колеса и днище, были замыты.
Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия".
Предыстория:
- Поздним вечером 9 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что жертву переехали дважды.
- Ярославский заявил, что спал дома в момент аварии. В его бизнес-группе DCH заявили, что за рулем авто во время аварии был их водитель. Однако водитель, взявший вину на себя, на самом деле был вдали от места ДТП. Ему инкриминируют "сокрытие преступления", а не вину за ДТП.
- За попытку фальсификации дела глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, Эту часть дела расследует Госбюро расследований.
- Сам Ярославский 10 февраля вылетел из Украины – якобы на отдых с семьей, запланированный до 19 февраля. Бизнесмена ждет полиция. Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следственные действия будут в рамках закона, без политических игр.
- 15 февраля стало известно, что из морга в Чугуеве исчезла одежда погибшего мужчины, но 16 февраля все вещи нашлись якобы в служебном помещении морга.