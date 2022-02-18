ДТП с кортежем Ярославского: автомобили замывали, чтобы уничтожить следы – экспертиза

Эксперты выяснили, что к моменту изъятия автомобилей из кортежа бизнесмена Александра Ярославского некоторые их элементы были замыты, вероятно, чтобы скрыть следы смертельного наезда на человека.

Источник: Национальная полиция

Детали: Правоохранители отчитываются о тщательном осмотре ранее изъятых транспортных средств в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз (двух автомобилей Mercedes -ред).

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Дословно: "Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, которые имеют значение для установления истины ДТП.

Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно – передняя часть, колеса и днище, были замыты.

Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия".

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