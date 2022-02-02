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СБУ заявляет, что разоблачила еще троих несовершеннолетних, которые занимались "минированием"

Среда, 2 февраля 2022, 11:32
СБУ заявляет, что разоблачила еще троих несовершеннолетних, которые занимались минированием
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что задержала еще троих несовершеннолетних причастных к сообщениям о "минировании" в Украине.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Установлены еще три злоумышленника, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома на Черкасщине. По информации СБУ, ими оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области. В частности, два студента из Черкасс и один житель Смелы.

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Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру".

Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Телеграмме, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказ".

Детали: Сообщается, что все разоблаченные злоумышленники признались в содеянном, объяснили, что "заминированием" стремились "сорвать учебный процесс и развлечься".

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Во время обысков у злоумышленников изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, на которых есть доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в телеграмм-чате и направлены заказы на минирование объектов.

По фактам "минирований" возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

В то же время указывается, что разоблаченным злоумышленникам до сих пор не оглашено о подозрении.

Предыстория:

  • В конце января СБУ сообщила, что задержала злоумышленника-студента, совершившего 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений в Черкасской области из-за закрытых телеграмм-чатов, управляемых с территории РФ.

Украинская правда
Темы: СБУминирование
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