Глава партии "Голос" говорит, что ее вызывают на допрос в ГБР

Глава партии "Голос" Кира Рудык заявляет, что Государственное бюро расследований вызывает ее как свидетеля на допрос по делу о возможной растрате партийных средств.

Источник: facebook-страница Рудык, пресс-служба партии

Прямая речь Рудык: "Завтра впервые в жизни пойду на допрос. В Государственное бюро расследований.

Реклама:

Дело касается деятельности партии "Голос" в 2020 году. Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет.

ГБР открыло дело, основываясь на "данных из открытых источников". То есть "в интернете написали – чего бы дело не открыть?" – это и есть логика ГБР. Это как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в Интернете говорят, что есть.

Напомню, это то самое ГБР, которое за полгода так и не смогло узнать, кто же был за рулем ауди Трухина. Надеюсь, расследование УП вчера им подсказало. Это то же ГБР – которое ровно ничего не сделало по другим громким делам, которые касаются депутатов власти".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Рудык добавила, что дело следователи ГБР возбудили в конце 2021 года. По ее мнению, начало процесса совпадает по времени с активной критикой "Голоса" действий власти.

Кроме того, нардеп сравнила это дело с расследованием причастности пятого президента и нардепа Петра Порошенко к торговле углем с российскими боевиками ОРДЛО и обысками экс-главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Она считает, что международные партнеры согласны с оценкой, что ГБР превратилось в "репрессивную машину" для преследования оппонентов президента Владимира Зеленского.

Предыстория: