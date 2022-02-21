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Боевики сообщают о взрыве в оккупированном Луганске

Денис КарловскийПонедельник, 21 февраля 2022, 18:44
Боевики сообщают о взрыве в оккупированном Луганске
Якобы подорванный автомобиль в Луганске. фото: риа новости

Российские властные медиа сообщили, что в центре Луганска взорвалась машина возле "офиса" пророссийских боевиков – так называемого "ЛНР", из-за чего получил ранение глава так называемого "представительства ЛНР" в СЦКК.

Источник: российское властное издание "РИА Новости", российское государственное информагентство "ТАСС"

Детали: Якобы произошел взрыв возле офиса представительства боевиков в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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Как утверждают боевики, взорвался автомобиль на парковочной площадке возле офиса так называемого "представительства "ЛНР" в СЦКК. В результате взрыва травмировались руководитель структуры боевиков и водитель.

Российские медиа обнародовали информацию о взрыве почти одновременно.

Впоследствии около 23:00 по Киеву боевики начали обнародовать заявления, что взрыв был провокацией украинских спецслужб. Они расценивают это как покушение на представителей своей оккупационной администрации.

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Предыстория:

  • 18 февраля пророссийские боевики сообщили, что якобы в центре Донецка раздался мощный взрыв. Впоследствии сообщили, что это взорвалось персональное авто начальника так называемой "народной милиции ДНР". Кроме того, о подобном мощном взрыве в Донецке сообщалось в воскресенье 20 февраля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 17 февраля, что Россия готовит инсценированные провокации с применением насилия против своих граждан и жителей оккупированных территорий Украины, чтобы обвинить украинскую армию и иметь повод для вторжения.
  • Российский президент Владимир Путин оперативно созвал 21 февраля заседание Совета безопасности РФ, на котором его члены – главы правительственных ведомств и армии – выразили публичную поддержку возможного признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса. Министр внутренних дел России предложил Путину признать так называемые "республики" в границах Донецкой и Луганской областей, а не имеющихся фактических пределах оккупации. Признание незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса фактически станет еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.
  • Вечером 21 февраля запланировано провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планируется обсудить планы защиты украинских границ в случае попытки провокации и военной интервенции со стороны России, на фоне заявлений о возможном признании незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Донбасса.
  • Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей.
  • Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, распространяемых в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.

Темы: ЛуганскОРДЛОЛНРвзрыв
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