Боевики сообщают о взрыве в оккупированном Луганске
Российские властные медиа сообщили, что в центре Луганска взорвалась машина возле "офиса" пророссийских боевиков – так называемого "ЛНР", из-за чего получил ранение глава так называемого "представительства ЛНР" в СЦКК.
Источник: российское властное издание "РИА Новости", российское государственное информагентство "ТАСС"
Детали: Якобы произошел взрыв возле офиса представительства боевиков в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Как утверждают боевики, взорвался автомобиль на парковочной площадке возле офиса так называемого "представительства "ЛНР" в СЦКК. В результате взрыва травмировались руководитель структуры боевиков и водитель.
Российские медиа обнародовали информацию о взрыве почти одновременно.
Впоследствии около 23:00 по Киеву боевики начали обнародовать заявления, что взрыв был провокацией украинских спецслужб. Они расценивают это как покушение на представителей своей оккупационной администрации.
Предыстория:
- 18 февраля пророссийские боевики сообщили, что якобы в центре Донецка раздался мощный взрыв. Впоследствии сообщили, что это взорвалось персональное авто начальника так называемой "народной милиции ДНР". Кроме того, о подобном мощном взрыве в Донецке сообщалось в воскресенье 20 февраля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 17 февраля, что Россия готовит инсценированные провокации с применением насилия против своих граждан и жителей оккупированных территорий Украины, чтобы обвинить украинскую армию и иметь повод для вторжения.
- Российский президент Владимир Путин оперативно созвал 21 февраля заседание Совета безопасности РФ, на котором его члены – главы правительственных ведомств и армии – выразили публичную поддержку возможного признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса. Министр внутренних дел России предложил Путину признать так называемые "республики" в границах Донецкой и Луганской областей, а не имеющихся фактических пределах оккупации. Признание незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса фактически станет еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.
- Вечером 21 февраля запланировано провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планируется обсудить планы защиты украинских границ в случае попытки провокации и военной интервенции со стороны России, на фоне заявлений о возможном признании незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Донбасса.
- Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей.
- Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, распространяемых в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.