Боевики сообщают о взрыве в оккупированном Луганске

Российские властные медиа сообщили, что в центре Луганска взорвалась машина возле "офиса" пророссийских боевиков – так называемого "ЛНР", из-за чего получил ранение глава так называемого "представительства ЛНР" в СЦКК.

Источник: российское властное издание "РИА Новости", российское государственное информагентство "ТАСС"

Детали: Якобы произошел взрыв возле офиса представительства боевиков в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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Как утверждают боевики, взорвался автомобиль на парковочной площадке возле офиса так называемого "представительства "ЛНР" в СЦКК. В результате взрыва травмировались руководитель структуры боевиков и водитель.

Российские медиа обнародовали информацию о взрыве почти одновременно.

Впоследствии около 23:00 по Киеву боевики начали обнародовать заявления, что взрыв был провокацией украинских спецслужб. Они расценивают это как покушение на представителей своей оккупационной администрации.

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