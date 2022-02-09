"Слуга народа" ожидает, что Трухин самостоятельно сдаст мандат нардепа "по совести"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что законодательных оснований лишить мандата народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина нет, поэтому в партии надеются, что он составит его "по совести" самостоятельно.

Источник: интервью Шуляк изданию "Радио Свобода"

Прямая речь Шуляка: "Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом отнять.

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Останется он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат".

Детали: Учитывая такую ​​ситуацию, что фракция не может лишить мандата депутата, к которому потеряли доверие, Шуляк надеется на то, что удастся принять законопроект об императивном мандате.

Глава партии добавила, что спрашивала Трухина в начале сентября 2021 года, был ли он за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе под Киевом. По словам Шуляк, нардеп заверил ее, что "честно, не был за рулем".

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Она повторила, что Трухин уже не является ни членом партии, ни главой Полтавской организации партии.

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Справка: Трухина избрали по мажоритарной системе в округе в Днепропетровской области №40. Перечень причин, позволяющих досрочно лишить нардепа полномочий, определяет статья 4 Закона Украины "О статусе народного депутата"

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