"Слуга народа" ожидает, что Трухин самостоятельно сдаст мандат нардепа "по совести"
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что законодательных оснований лишить мандата народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина нет, поэтому в партии надеются, что он составит его "по совести" самостоятельно.
Источник: интервью Шуляк изданию "Радио Свобода"
Прямая речь Шуляка: "Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом отнять.
Останется он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат".
Детали: Учитывая такую ситуацию, что фракция не может лишить мандата депутата, к которому потеряли доверие, Шуляк надеется на то, что удастся принять законопроект об императивном мандате.
Глава партии добавила, что спрашивала Трухина в начале сентября 2021 года, был ли он за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе под Киевом. По словам Шуляк, нардеп заверил ее, что "честно, не был за рулем".
Она повторила, что Трухин уже не является ни членом партии, ни главой Полтавской организации партии.
Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина
Справка: Трухина избрали по мажоритарной системе в округе в Днепропетровской области №40. Перечень причин, позволяющих досрочно лишить нардепа полномочий, определяет статья 4 Закона Украины "О статусе народного депутата"
Предыстория:
- 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
- ДБР заявило, что не имело видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".
- 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия". Кроме того, он изменил свои показания и признал, что пытался скрыться с места ДТП.
- На четвертый день после публикации расследования УП, на резонанс вокруг видео полицейского отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он сказал, что после инцидента ему докладывали об отсутствии камеры из нательной камеры полицейского, а также возразил, что ему кто-либо звонил или обращался относительно Трухина.