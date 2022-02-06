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Олимпиада: украинская биатлонистка заразилась Covid и пропустит соревнование

Воскресенье, 6 февраля 2022, 14:32
Олимпиада: украинская биатлонистка заразилась Covid и пропустит соревнование
Дарья Блашко, фото Biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко получила положительный результат теста на ковид, она попала в состав на индивидуальную гонку, но теперь не будет ее бежать, так как находится на самоизоляции.

Источник: Biathlon.com.ua, Суспільне

Детали: 26-летняя Блашко была одной из четырех спортсменок, которые оставались в распоряжении женской команды. Елена Белосюк первой получила положительный тест на коронавирус, ее должна заменить Анастасия Меркушина.

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Украина уже объявила старт-лист на женскую индивидуальную гонку. Дарья Блашко в ней должна была начинать выступление в последней стартовой группе – под 79-м номером, однако теперь ее пропустит.

Блашко должна отправиться на самоизоляцию и находиться там до тех пор, пока не сдаст два отрицательных теста на коронавирус с разницей в сутки. То есть индивидуальную гонку украинка гарантированно пропустит.

Следующей гонкой после индивидуальной на Олимпиаде-2022 станет женский спринт, который состоится в пятницу, 11 февраля. Так что у биатлонистки будет четыре дня для того, чтобы сдать два отрицательных теста на коронавирус.

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Отсутствие Блашко означает, что у Украины будет неполная квота в женской индивидуальной гонке. В распоряжении главного тренера женской команды Уроша Велепа остаются Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко - Елена Белосюк и Дарья Блашко теперь на самоизоляции.

Для Дарьи Блашко Олимпиада-2022 должна стать дебютной в карьере. Она – единственная представительница женского состава сборной Украины, не имеющая опыта выступлений на этом уровне.

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Напомним:

  • Первым положительный тест на ковид получил главный тренер мужской команды по биатлону Юрай Санитра, после этого положительные тесты сдали тренер Игорь Ященко и биатлонистка Елена Белосюк.
  • Украинский фигурист Иван Шмуратко после положительного получил два отрицательных результата теста на коронавирус в Пекине и сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года.

Темы: Олимпиадакоронавирусспортэпидемия
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