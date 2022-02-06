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Евро-2022 по футзалу: Украина заняла четвертое место, проиграв Испании

Воскресенье, 6 февраля 2022, 16:35
Евро-2022 по футзалу: Украина заняла четвертое место, проиграв Испании
матч Украина-Испания 6 февраля, UEFA via Getty Images

Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате Европы по футзалу, проиграв Испании со счетом 1:4 в борьбе за "бронзу".

Источник: Суспільне

Детали: Украина и Испания начинали заключительный соревновательный день на чемпионате Европы по футзалу. Перед этим в пятницу, 4 февраля, обе команды проиграли свои полуфиналы России и Португалии соответственно со счетом 2:3.

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Матч против Испании был последней попыткой Украины выиграть первые медали на чемпионате Европы за 19 лет. В 2001 и 2003 годах украинцы завоевали серебряные награды турнира, после чего с Евро-2005 не проходили даже в полуфинал.

Испания же на Евро-2022 уже повторяла один из самых плохих результатов в истории. В 2003 и 2014 годах испанцы становились бронзовыми призерами – ниже третьего места команда ни разу не финишировала. Поэтому в случае поражения испанцы установили бы антирекорд.

Первый тайм матча Украина – Испания закончился в пользу пиренейцев. Испанцы имели возможность открыть счет еще в начале, однако капитан команды Карлос Ортис попал в штангу. А впоследствии несколько сэйвов сделал голкипер Кирилл Цыпун.

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Украинцы сами могли открыть счет в первом тайме, но ни Абакшин, ни Журба не смогли пробить голкипера Гесуса Герреро. А вот Испания все же открыла счет – Мигель Мелладо пробил точно в девятку ворот сборной Украины.

Еще до перерыва украинцы сравняли счет: Корсун вывел передачей Чернявского, отличившегося голом. Однако ничейный счет держался меньше минуты: Солано снова вывел вперед команду в конце первого тайма.

Во втором тайме счет долгое время держался почти неизменным. Но на 30-й минуте Испания все же забила третий гол: после углового розыгрыша дальним ударом поразил Боис. Через минуту Адольфо Фернандес поразил пустые ворота Украины.

Украина имела моменты, чтобы сократить расстояние в счете и попытаться сразиться за ничью. Но Испания в завершающий отрезок матча не пропускала.

Что предшествовало: 4 февраля украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-22 со счетом 3:2.

После этого Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за "дискриминационного" поведения болельщиков сборной Украины.

Темы: футболспорт
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