Оккупанты срывали "тишину" возле Песков и Водяного
Понедельник, 7 февраля 2022, 06:36
6 февраля на Донбассе оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня – возле Водяного Донецкой области и Песков.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности в сторону Водяного российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов.
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Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Напомним: Как уже сообщалось, 5 февраля из-за действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.