Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты срывали "тишину" возле Песков и Водяного

Понедельник, 7 февраля 2022, 07:36
ФОТО: GETTY IMAGES

6 февраля на Донбассе оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня – возле Водяного Донецкой области и Песков.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности в сторону Водяного российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним: Как уже сообщалось, 5 февраля из-за действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – источники

фото, видео"Завербовали белорусы": СБУ заявила, что предотвратила теракт в Киеве

Олимпиада: Сборная Украины не сможет выступить в командном турнире по фристайлу

В Беларуси начались масштабные военные учения с Россией

Covid в Украине: 41 694 новых больных и 280 умерших за сутки

Главные новости среды и ночи: задержание Трубицына, военная помощь Украине

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
ООС: российские наемники стреляли возле Песков и Водяного
Война на Донбассе: Двое военных за сутки получили ранения
ООС: оккупанты стреляли уже 4 раза, повреждена школа, есть раненый
Последние новости
13:05
В РФ школьнику дали 5 лет колонии за петарды, листовки и намерение "взорвать ФСБ" в компьютерной игре
13:00
Samsung представил линейку Galaxy S22: что в ней нового
12:57
Джонсон: данные разведки о российской угрозе Украине остаются "мрачными"
12:53
27 нардепов могут получить смартфон от Зеленского, больше всего от ОПЗЖ – ОПОРА
12:45
УЗ потратит 64 миллиона на проектирование платформ для Kyiv City Eхpress
12:44
Россия подумывает эвакуировать персонал своих дипмиссий из Украины
12:35
Госаудитслужба завершит аудит ГПЗКУ в мае – Минфин
12:34
фотоПохитили мужчину и требовали выкуп: в Киеве схватили полицейских из Днепра
12:31
видеоФСБ заявила, что разоблачила группу "минеров", организованную украинским студентом
12:13
КАРТАВ Украине прогнозируют потепление до +12 градусов, но с мокрым снегом и дождем
Все новости...