Оккупанты срывали "тишину" возле Песков и Водяного

6 февраля на Донбассе оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня – возле Водяного Донецкой области и Песков.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности в сторону Водяного российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов.

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Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним: Как уже сообщалось, 5 февраля из-за действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.