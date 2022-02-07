Главные новости воскресенья и ночи: фото военной техники в Беларуси, переброска войск РФ

Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины, а Россия стянула к границе Украины дополнительные "силы вторжения" – актуальные новости 6 февраля.

О Беларуси

Новые спутниковые снимки показали концентрацию военной техники в трех местах в Беларуси в пределах 50 км от границы с Украиной.

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Опубликованные снимки показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной в преддверии совместных учений России и Беларуси "Союзная решительность-2022", которые пройдут 10-20 февраля.

Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.

О России

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Российские власти продолжают переброску боевых подразделений к украинской границе, как на своей территории, так и в Беларуси. К потенциальной атаке готовы уже более 62 тысяч бойцов из тактических групп российских батальонов, это больше двух недель назад, и их количество вскоре еще возрастет.

По разным оценкам, российское военное присутствие вдоль границ Украины насчитывает от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

О других важных новостях

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