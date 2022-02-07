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Главные новости воскресенья и ночи: фото военной техники в Беларуси, переброска войск РФ

Понедельник, 7 февраля 2022, 08:00
ФОТО: MAXAR

Военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины, а Россия стянула к границе Украины дополнительные "силы вторжения" – актуальные новости 6 февраля.

О Беларуси

Новые спутниковые снимки показали концентрацию военной техники в трех местах в Беларуси в пределах 50 км от границы с Украиной.

Опубликованные снимки показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной в преддверии совместных учений России и Беларуси "Союзная решительность-2022", которые пройдут 10-20 февраля.

Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.

О России

Российские власти продолжают переброску боевых подразделений к украинской границе, как на своей территории, так и в Беларуси. К потенциальной атаке готовы уже более 62 тысяч бойцов из тактических групп российских батальонов, это больше двух недель назад, и их количество вскоре еще возрастет.

По разным оценкам, российское военное присутствие вдоль границ Украины насчитывает от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

О других важных новостях

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Китай также терпит экономические потери в случае дальнейшего российского вторжения в Украину.

В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, объявили чрезвычайное положение.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила скопления реактивных систем залпового огня, танков и другого вооружения на территории ОРДЛО, при этом РСЗО и гаубицы расположены в Луганской области с нарушением линий отвода.

В Украину прибыли первые 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения коронавируса.

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не пожали друг другу руки во время встречи 4 февраля. Руководитель протокола президента РФ сообщил, что Пекин попросил обойтись без рукопожатия, сославшись на эпидемию коронавируса.

Высокопоставленное должностное лицо из шведского Агентства психологической защиты Магнус Хёрт заявил, что сценарий нападения России на Швецию не следует исключать.

Украинская правда


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