Головні новини неділі і ночі: фото військової техніки в Білорусі, перекидання військ РФ

Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України, а Росія стягнула до кордону України додаткові "сили вторгнення" – актуальні новини 6 лютого.

Про Білорусь

Нові супутникові знімки показали концентрацію військової техніки в трьох місцях у Білорусі в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

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Опубліковані знімки показали деталі військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною напередодні спільних навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого.

Знімки показують, що оснащені ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками підрозділи було перекинуто до Білорусі у трьох точках неподалік кордону з Україною.

Про Росію

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Російська влада продовжує перекидання бойових підрозділів до українського кордону, як на своїй території, так і в Білорусі. До потенційної атаки готові вже понад 62 тисячі бійців з тактичних груп російських батальйонів, це більше, ніж два тижні тому, і їх кількість незабаром ще зросте.

За різними оцінками, російська військова присутність уздовж кордонів України налічує від 100 тисяч до 130 тисяч людей.

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