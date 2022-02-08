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Россия – снова первая в мире по распространению COVID

Вторник, 8 февраля 2022, 06:30

6 февраля в мире диагностировали 1825861 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев было выявлено в России, США, Германии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев было выявлено в России, США, Германии.

В частности, в России зафиксировали почти 172 тысячи, в США – более 156 тысяч и в Германии – почти 139 тысяч новых инфицирований.

 

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Япония. Украина – на 23 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 269), Индии (1 173), России (609). Всего в мире за сутки от болезни умерли 8 126 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Германия, Нидерланды.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Франция, Италия. Украина – 8 в этом списке.

За все время пандемии излечились от болезни 317 738 789 человек. В настоящее время насчитывается более 74 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 768 936 смертей от COVID-19.

Напомним: В РФ 22 января выявили более 63 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.

30 октября больше всего больных коронавирусом было выявлено в России, Британии, Турции.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирус


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