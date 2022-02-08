Россия – снова первая в мире по распространению COVID
6 февраля в мире диагностировали 1825861 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев было выявлено в России, США, Германии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев было выявлено в России, США, Германии.
В частности, в России зафиксировали почти 172 тысячи, в США – более 156 тысяч и в Германии – почти 139 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Япония. Украина – на 23 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 269), Индии (1 173), России (609). Всего в мире за сутки от болезни умерли 8 126 человек.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Германия, Нидерланды.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Франция, Италия. Украина – 8 в этом списке.
За все время пандемии излечились от болезни 317 738 789 человек. В настоящее время насчитывается более 74 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 768 936 смертей от COVID-19.
Напомним: В РФ 22 января выявили более 63 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.
30 октября больше всего больных коронавирусом было выявлено в России, Британии, Турции.
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