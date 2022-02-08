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Оккупанты на Донбассе 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Вторник, 8 февраля 2022, 07:19
фото: штаб ООС

За сутки 7 февраля со стороны российских наемников зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ:

  • Южного;
  • Водяного;
  • Невельского;
  • Песков (дважды).

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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