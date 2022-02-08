Оккупанты на Донбассе 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ

За сутки 7 февраля со стороны российских наемников зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ:

Южного;

Водяного;

Невельского;

Песков (дважды).

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.