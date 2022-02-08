Оккупанты на Донбассе 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Вторник, 8 февраля 2022, 06:19
За сутки 7 февраля со стороны российских наемников зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ:
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- Южного;
- Водяного;
- Невельского;
- Песков (дважды).
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.
Украинская правда