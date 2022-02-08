Резников во второй раз заболел коронавирусом
Вторник, 8 февраля 2022, 20:06
Министр обороны Алексей Резников во второй раз заболел COVID-19, несмотря на наличие прививки.
Источник: facebook-страница Резникова
Прямой речь Резникова: "Дополнил статистику.
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По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случаев коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме.
Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну".
Детали: Министр добавил, что рабочие обязанности он не прерывает и работает дистанционно.
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Украинская правда