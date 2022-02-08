Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников во второй раз заболел коронавирусом

Вторник, 8 февраля 2022, 20:06
Резников во второй раз заболел коронавирусом

Министр обороны Алексей Резников во второй раз заболел COVID-19, несмотря на наличие прививки.

Источник: facebook-страница Резникова

Прямой речь Резникова: "Дополнил статистику.

Реклама:

По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случаев коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме.

Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну".

Детали: Министр добавил, что рабочие обязанности он не прерывает и работает дистанционно.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Резников уже болел коронавирусом в ноябре 2020 года. Тогда течение болезни тоже было умеренным.
  • В Киеве сейчас наблюдают "скачок" заболевания коронавирусной болезнью.

Украинская правда
Темы: РезниковкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: