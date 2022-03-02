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В США будут расследовать преступления российских олигархов - Байден

Среда, 2 марта 2022, 10:48
Байден, фото: Getty Images

Министерство юстиции Соединенных Штатов создает специальную группу, чтобы "расследовать преступления российских олигархов", заявил президент Байден во вторник во время обращения о состоянии Союза.

Источник: Байден в ежегодном обращении в Конгресс, цитирует The Wall Street Journal

Прямая речь: "Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и арестовать ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестными доходами".

Детали: Ожидается, что Минюст США будет усиленно расследовать, могут ли активы некоторых олигархов быть связаны с незаконной деятельностью, что позволит правительству США арестовать их.

Байден и представители Минюста не озвучили детали об этой рабочей группе.

Напомним: Президент США объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

Темы: СШАРосcияолигархи
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