Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов считает процесс переговоров с РФ очень опасным

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 03:21
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает процесс проходящих с Россией переговоров очень опасным.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Сейчас процессы переговоров, они очень опасны для нашей страны. Если кто-то считает, что можно провести переговоры и сдать нашу страну, он глубоко ошибается. Это очень опасный процесс".

"Мне очень не нравится, что это происходит непосредственно в Беловежской пуще. Я не знаю, кто придумал, что именно там должны проходить эти процессы. Это очень опасно для нашей страны.

Если не предадут внутри, у президента, то народ точно не предаст. И президент наш не предаст. Я в этом более чем уверен. Если у кого есть желание поиграть в эти игры, они могут очень опасно закончиться".

Что предшествовало: Ряд СМИ и некоторых Telegram-каналов сообщали, что очередной раунд переговоров Украины и РФ состоится в Беловежской пуще. Однако член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они состоятся в другом месте.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ДаниловРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Все новости...
Данилов
ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области
Если враг считает, что Украина будет только защищаться, он ошибается – Данилов
6 тысяч оккупантов погибли в Украине, еще 2 тысячи где-то бродят – секретарь СНБО
Последние новости
09:15
Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ
09:07
317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны
09:06
Fitch приостанавливает деятельность в России
08:56
Госдеп советует перед поездкой в ​​Украину составить завещание и сдать образцы ДНК
08:54
фото Россия придумала еще один аргумент для нападения на Украину
08:31
видеоАвиаудары по Сумщине: из-под завалов спасли 5 человек
08:19
НБУ рекомендует не вывозить наличную гривню за границу
08:00
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
07:56
Харьковщина: критически в Изюме, под прицелом облэнерго и ТЭЦ
07:45
Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии
Все новости...