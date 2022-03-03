Данилов считает процесс переговоров с РФ очень опасным

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает процесс проходящих с Россией переговоров очень опасным.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Сейчас процессы переговоров, они очень опасны для нашей страны. Если кто-то считает, что можно провести переговоры и сдать нашу страну, он глубоко ошибается. Это очень опасный процесс".

"Мне очень не нравится, что это происходит непосредственно в Беловежской пуще. Я не знаю, кто придумал, что именно там должны проходить эти процессы. Это очень опасно для нашей страны.

Если не предадут внутри, у президента, то народ точно не предаст. И президент наш не предаст. Я в этом более чем уверен. Если у кого есть желание поиграть в эти игры, они могут очень опасно закончиться".

Что предшествовало: Ряд СМИ и некоторых Telegram-каналов сообщали, что очередной раунд переговоров Украины и РФ состоится в Беловежской пуще. Однако член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они состоятся в другом месте.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля.