Канада анонсировала новую военную помощь для Украины

Канада анонсировала новую партию военной помощи для Украины в связи с агрессией РФ.

Как сообщает Globalnews, об этом 3 марта заявила министр обороны Анита Ананд.

Страна планирует предоставить до 4500 ручных противотанковых гранатометов M72 и 7500 ручных гранат.

Кроме того, Оттава предлагает 1 млн долларов на приобретение оборудования для спутниковых снимков с высоким разрешением.

Предыдущий пакет помощи анонсировали 1 марта, речь шла о 100 системах противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракетах.

Также 3 марта Канада ужесточила экономические санкции против России и Беларуси.