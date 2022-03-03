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Канада анонсировала новую военную помощь для Украины

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 17:47

Канада анонсировала новую партию военной помощи для Украины в связи с агрессией РФ.

Как сообщает Globalnews, об этом 3 марта заявила министр обороны Анита Ананд.

Страна планирует предоставить до 4500 ручных противотанковых гранатометов M72 и 7500 ручных гранат.

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Кроме того, Оттава предлагает 1 млн долларов на приобретение оборудования для спутниковых снимков с высоким разрешением.

Предыдущий пакет помощи анонсировали 1 марта, речь шла о 100 системах противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракетах.

Также 3 марта Канада ужесточила экономические санкции против России и Беларуси.

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Темы: оружиеКанадаУкраина
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