Миндовкилля: События на ЗАЭС могут привести к катастрофе не только в Европе, но и во всем мире
Пятница, 4 марта 2022, 03:42
Последствия аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС могут привести к мировой катастрофе.
Источник: и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на телеканале "Рада"
Прямая речь: "На Чернобыльской АЭС мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их 6. И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа. Мы должны сделать все, чтобы остановить такие действия, потому что последствия могут быть непредсказуемыми и может пострадать весь мир".
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Предыстория:
- На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса. На АЭС идет бой.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить "конца Европы" из-за угрозы взрыва на ЗАЭС.