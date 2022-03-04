Миндовкилля: События на ЗАЭС могут привести к катастрофе не только в Европе, но и во всем мире

Последствия аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС могут привести к мировой катастрофе.

Источник: и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на телеканале "Рада"

Прямая речь: "На Чернобыльской АЭС мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их 6. И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа. Мы должны сделать все, чтобы остановить такие действия, потому что последствия могут быть непредсказуемыми и может пострадать весь мир".

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