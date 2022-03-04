Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миндовкилля: События на ЗАЭС могут привести к катастрофе не только в Европе, но и во всем мире

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 04:42

Последствия аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС могут привести к мировой катастрофе.

Источник: и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на телеканале "Рада"

Прямая речь: "На Чернобыльской АЭС мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их 6. И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа. Мы должны сделать все, чтобы остановить такие действия, потому что последствия могут быть непредсказуемыми и может пострадать весь мир".

Предыстория:

  • На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса. На АЭС идет бой.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не допустить "конца Европы" из-за угрозы взрыва на ЗАЭС.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: АЭСЗапорожьевойнаэкология
powered by lun.ua
Главное сегодня

В поставках оружия значительный прогресс, врага ждет сюрприз – Резников

фото, видеоВСУ: Россияне взяли с собой в Украину парадную военную форму

видео, обновлено, фотоРоссияне накрыли Николаев из "Смерчей", попали в жилые дома

15-летняя украинская гимнастка отказалась выйти на подиум с россиянками

фото, видеоТысячи людей перед Белым домом требовали закрыть небо над Украиной

Офис ОБСЕ в Мариуполе обстреляли, Миссия окончательно покидает Украину

Все новости...
АЭС
ЗАЭС: Радиацию может разнести куда угодно, в зависимости от метеоусловий – Миндовкилля
Мы на пороге самой масштабной техногенной катастрофы – министр энергетики
Пожар на ЗАЭС: Нет возможности доставить раненых в больницу – мэр
Последние новости
10:25
Метрополитен Киева работает в режиме перевозок: движение поездов
10:24
ВСУ: убито более 11 тысяч оккупантов
10:21
За отстранение РФ от Интерпола выступают уже ряд стран
10:18
видеоПоймали пилота из сбитого российского самолета на Харьковщине
10:16
Газ в Европе впервые в истории превысил 3000 долларов и растет дальше
10:14
Россия будет терроризировать население Украины, чтобы сломить сопротивление – FT
10:12
Таможенники изъяли 30 ящиков брендовой одежды, которую везли под видом гумпомощи
09:55
Оккупанты обстреляли и переехали танком авто "Укрпочты", развозившее пенсии: двое погибших
09:54
Исход "большой четверки": PwC и KPMG покидают Россию и Беларусь
09:53
видеоАтака россиян на аэропорт Винницы: из-под завалов достали 6 раненых и 9 мертвых
Все новости...