Эвакуация Энергодара пока не проводится и будет осложнена – глава ОГА

Жителей Энергодара, в котором находится самая большая в Европе АЭС, за которую сейчас идут бои, пока не эвакуируют – и эвакуация будет осложнена из-за российских войск.

Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух в телефонном включении в эфир украинских телеканалов

Прямая речь: "Ситуация изменилась быстро. С самого начала разрешили двигаться нашим пожарным, мне руководитель нашей ГСЧС Алексей Лепский звонил "Ну, все хорошо, пропустили" – мы все выдохнули. И буквально через 7-10 минут звонит: "Нет, снова остановили жестко и заставили вернуться в место дислокации.

Пришлось руководителю нашего управления по чрезвычайным ситуациям, чтобы он поднял все документы, связанные с эвакуацией населения в случае аварии на атомной электростанции. Все эти документы готовы и план эвакуации в том числе.

Сейчас эвакуировать не будут, пока нет такой ситуации, чтобы мы начали эвакуировать – да и как его эвакуировать. Под Васильевкой они позавчера взорвали мост во время обстрелов, затруднена будет ситуация. Если бы мы сразу стали решать, что дальше делать, то точка перемещения населения была бы Васильевка, а Васильевку вчера сравняли почти с землей, обстреляли. Там находятся российские войска местами, и там достаточно нарушена инфраструктура".

Детали: Старух добавил, что проблемная ситуация в Мелитополе и Бердянске, которые находятся под оккупацией, хотя украинские власти выполняют свои обязанности и обеспечивают работу коммунальных служб. Даже не могут доставить из Белгород-Днестровского лекарства для людей, которые находятся на гемодиализе.

В Запорожье "укрепляются, готовятся к обороне". Угроз дамбе пока нет, но "от таких варваров всего можно ждать", сказал Старух.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные энергостанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа. В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один.

На Запорожской АЄС оккупанті стреляли по первому энергблоку и админзданиям – сейчас пожар в зданиях.