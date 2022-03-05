В окруженном Изюме возобновили водоснабжение и связь: ждут "зеленый коридор"
В городе Изюм на Харьковщине, который несколько суток находится под ожесточенными обстрелами российских оккупантов, наладили водоснабжение и мобильную связь, а также готовят организацию "зеленых коридоров".
Источник: заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в национальном телемарафоне
Прямая речь Мацокина: "Передали информацию по "зеленым коридорам". Ждем гуманитарной помощи! Свет восстанавливаем. Вода, связь есть. Есть связь "Укртелекома", у кого он сохранился. Над газом, его восстановлением работаем. Есть Интернет "Укртелекома". На хлебзавод дали свет.
Прошу вас сегодня, сейчас, уже сейчас быть в бомбоубежищах, подвалах и других укрытиях".
Детали: Синегубов добавил, что вокруг Изюма стоят подразделения российских оккупационных войск, и они пытаются связаться с местными властями.
В то же время глава области заверил, что никто с оккупантом вести переговоры не собирается, и местные власти устанавливать с ними контакты не будут.
Предыстория:
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