В окруженном Изюме возобновили водоснабжение и связь: ждут "зеленый коридор"

В городе Изюм на Харьковщине, который несколько суток находится под ожесточенными обстрелами российских оккупантов, наладили водоснабжение и мобильную связь, а также готовят организацию "зеленых коридоров".

Источник: заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в национальном телемарафоне

Прямая речь Мацокина: "Передали информацию по "зеленым коридорам". Ждем гуманитарной помощи! Свет восстанавливаем. Вода, связь есть. Есть связь "Укртелекома", у кого он сохранился. Над газом, его восстановлением работаем. Есть Интернет "Укртелекома". На хлебзавод дали свет.

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Прошу вас сегодня, сейчас, уже сейчас быть в бомбоубежищах, подвалах и других укрытиях".

Детали: Синегубов добавил, что вокруг Изюма стоят подразделения российских оккупационных войск, и они пытаются связаться с местными властями.

В то же время глава области заверил, что никто с оккупантом вести переговоры не собирается, и местные власти устанавливать с ними контакты не будут.

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