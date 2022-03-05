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В Николаевской области поймали двух вражеских летчиков из Крыма

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 17:55
В Николаевской области поймали двух вражеских летчиков из Крыма
скриншот видео

В Николаевской области пограничники с военнослужащими ВСУ и НГУ задержали двух вражеских лётчиков.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Украинские воины задержали командира авиазвена – пилота вражеского истребителя и штурмана этого борта.

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Экипаж катапультировался после того, как украинские военные сбили вражеский самолет.

На обнародованном видео пилот говорит, что они из военной части города Саки в оккупированном Крыму.

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Задачей, по его словам, была воздушная морская разведка.

Штурман рассказал, что он родом из Смоленска, РФ, проживает в Симферополе в Крыму.

С 24 февраля они осуществили 3-4 вылета, но бомбы с самолетов на украинские города, по их словам, не сбрасывали.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что недалеко от Николаева украинские защитники уничтожили очередной военный самолет российских оккупантов, захватив в плен пилота. Отмечалось, что самолет совершил свой "последний" полет из аэродрома в городе Саки во временно оккупированном Крыму. Очевидно, речь идет о двух лётчиках именно этого самолета.

Темы: Николаевская областьвойнаРосcияавиа
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