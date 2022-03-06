"Карма в действии": Путин послал на смерть в Украину военных предателей 2014 года

Служба безопасности Украины получила очередное доказательство, что путинский режим использует для войны в Украине бывших военных предателей.

Источник: СБУ

Детали: 4 марта под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Оказалось, что большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму.

Реклама:

СБУ еще тогда поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

Теперь Путин помог привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину, отмечает спецслужба.

Дословно: Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флэш носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны! Вместе победим!".

Читайте на также: Украинский военный-предатель времен 2014 года сдал свой взвод - СБУ