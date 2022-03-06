Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Карма в действии": Путин послал на смерть в Украину военных предателей 2014 года

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 10:19
Карма в действии: Путин послал на смерть в Украину военных предателей 2014 года
фото СБУ

Служба безопасности Украины получила очередное доказательство, что путинский режим использует для войны в Украине бывших военных предателей.

Источник: СБУ

Детали: 4 марта под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Оказалось, что большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму.

Реклама:

СБУ еще тогда поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

Теперь Путин помог привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину, отмечает спецслужба.

Дословно: Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флэш носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны! Вместе победим!".

 

Читайте на также: Украинский военный-предатель времен 2014 года сдал свой взвод - СБУ

Темы: войнаСБУгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: