7 марта на Майдане Незалежности под гимн Украины заработают фонтаны

В Киеве с 7 марта возобновят работу фонтаны на Майдане Незалежности, но не так, как обычно.

Источник: КГГА

Детали: По словам начальника отдела работы фонтанов коммунального предприятия "Киевводфонд" Юрия Ковтуна, в режиме вечернего свето-музыкального шоу фонтаны пока не будут работать.

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В то же время с понедельника фонтаны каждое утро будут исполнять гимн Украины. Также гимн Украины будет звучать на главной площади Киева днем.

Напомним: Традиционно фонтаны в Киеве возобновляют работу весной, но позже – в мае.

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