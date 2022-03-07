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США разрабатывают закон об отказе от российской нефти

Анастасия КалатурПонедельник, 7 марта 2022, 04:01
ФОТО: GETTY

Палата представителей США "изучает", как запретить импорт российской нефти, а Конгресс собирается выделить Украине помощь – 10 млрд долларов.

Источник: спикер Палаты Нэнси Пелоси, которую цитирует Reuters, "Радио Свобода"

Прямая речь: "В настоящее время Палата представителей изучает вопрос о введении сильного законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики...

Наш законопроект запрещает импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и делает первый шаг к отказу России в доступе к Всемирной торговой организации".

Детали: Как пишет "Радио Свобода", цена нефти достигла самого высокого уровня с июля 2008 года: Brent – ​​до 139,13 доллара за баррель, WTI – до 130,5 доллара. В частности, это связано с тем, что США и европейские союзники рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти.

Напомним: Как сообщалось, Европа стала более открытой к запрету импорта российской нефти.

Темы: СШАэкономиканефтьРосcия
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