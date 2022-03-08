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Зеленский обратился за поддержкой к американским евреям

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 01:39
Зеленский обратился за поддержкой к американским евреям
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с просьбой о поддержке и приравнял действия российских оккупантов к поведению нацистов.

Источник: Зеленский, цитирует Reuters

Прямая речь: "Это просто чистое нацистское поведение. Я не могу квалифицировать это по-другому".

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Источник: Зеленский озвучил свой призыв во время онлай-обращения к президентам американских еврейских организаций.

Президент убеждал участников конференции, что Украине необходимо увеличение количества истребителей с Запада и закрытая воздушная зона над Украиной.

Зеленский озвучил список городов и поселков, которые, по его словам, были уничтожены российскими войсками.

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И добавил, что с началом полномасштабного вторжения России украинцы воевали всем, что имели, даже когда у них не было оружия.

"Они бросаются под танки – чтобы вы понимали, что здесь (в Украине – ред.) происходит".

По его словам, россияне не отпускают людей из городов, на которые они напали, не дают доставлять еду и воду, а также отключают Интернет, телевидение и электричество.

"Выживание украинской нации – тот же вопрос, что и антисемитизм... Ведь речь идет о миллионах уничтоженных людей".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский обратился к евреям с призывом не молчать по поводу обстрелов Бабьего Яра и Умани.

Темы: ЗеленскийевреиСШАвойна
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