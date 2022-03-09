Тайвань изучает боевой опыт Украины в войне с Россией для своей стратегии

Военные стратеги Тайваня изучают вторжение России и сопротивление Украины для создания собственной боевой стратегии на случай, если Китай решится на захват.

Источник: Reuters

Детали: Хотя правительство Тайваня не сообщало ни о какой "необычной деятельности" военных в Китае, рассматривающих остров как свою собственную территорию, Тайбэй повысило уровень готовности защищаться.

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Тайвань следит за использованием Россией высокоточных ракет, а также за тактически продуманным сопротивлением Украины внимательно следят в кругах безопасности на Тайване, чьи силы уступают китайским.

Президент Тайваня Цай Инвэнь отстаивала идею "асимметричной войны", чтобы сделать свои силы более мобильными и труднодоступными, например с помощью ракет, установленных на транспортных средствах.

Ма Ченг-Кун, директор Высшего института исследований китайского военного дела Тайваньского национального университета обороны, сказал, что Украина использовала ту же концепцию с мобильным оружием, чтобы остановить российские силы.

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"Украинские военные в полной мере используют асимметричную войну, очень эффективно и пока успешно сдерживают продвижение России", – добавил Ма.

"Учитывая сопротивление Украины, мы можем быть еще более уверенными в своем", – убежден он.

Издание отмечает, что Тайвань разрабатывает ракеты, которые могут попадать в цели в Китае.

Однако между позициями Тайваня и Украины есть большие разногласия.

Правительство Тайваня неоднократно указывало, например, на природный барьер – воду, отделяющую его от Китая. В то же время у Украины длинная сухопутная граница с Россией.

Напомним: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".