Минобороны просит людей и СМИ не сообщать о предоставлении Украине оружия

Министр обороны Алексей Резников просит украинцев и СМИ не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами того или иного оружия нашему государству.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны…

Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенным странам того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам.

Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат.

Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которую она просто должна получить. В результате этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!".

Детали: Министр заверил, что военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами с целью получения помощи для защиты Украины.

Напомним: