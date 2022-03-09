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Минобороны просит людей и СМИ не сообщать о предоставлении Украине оружия

Роман ПетренкоСреда, 9 марта 2022, 10:25
Минобороны просит людей и СМИ не сообщать о предоставлении Украине оружия

Министр обороны Алексей Резников просит украинцев и СМИ не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами того или иного оружия нашему государству.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны…

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Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенным странам того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам.

Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат.

Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которую она просто должна получить. В результате этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!".

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Детали: Министр заверил, что военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами с целью получения помощи для защиты Украины.

Напомним:

  • 6 марта стало известно, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить Украине истребители.
  • Вскоре  Польша заявила, что готова немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американской авиабазе Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США.
  • В то же время, Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.
  • Позже в Пентагоне ответили, что Соединенные Штаты пытаются ускорить поставки оружия в Украину, но перспектива перелета боевой авиации с территории НАТО в зону боевых действий "вызывает серьезную обеспокоенность".

Темы: МинобороныРезниковвойнаоружие
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