ВСУ захватили в плен 21-летнего срочника-оккупанта

Пропагандистский плакат в Симферополе, оправдывающий русское вторжение в Украину. Фото: getty images

Подразделения Вооруженных Сил Украины захватили в плен 21-летнего срочника оккупационных войск РФ Артема Безлера .

Источник: управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ

Прямая речь Безлера: "24 февраля в ходе военных учений, максимально приближённым к боевым действиям, пересек границу с Украиной.

Вместо учений оказалось, что русская армия несет смерть, разруху. Страдает мирное население, даже там, где нет ни военных, ни военных объектов.

Граждане, прошу вас! Сделайте что-нибудь. Выйдите на улицу, на митинги, обращайтесь к властям.

Нужно остановить эту войну".

Детали: Безлер на видео говорит, что родился 27 февраля 2001, родом из Санкт-Петербурга. Его воинская часть №31985 находится в городе Наро-Фоминске в Московской области.

Безлера призвали на срочную службу в армию.

Предыстория: