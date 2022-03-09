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ВСУ захватили в плен 21-летнего срочника-оккупанта

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 21:36
Пропагандистский плакат в Симферополе, оправдывающий русское вторжение в Украину. Фото: getty images

Подразделения Вооруженных Сил Украины захватили в плен 21-летнего срочника оккупационных войск РФ Артема Безлера .

Источник: управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ

Прямая речь Безлера: "24 февраля в ходе военных учений, максимально приближённым к боевым действиям, пересек границу с Украиной.

Вместо учений оказалось, что русская армия несет смерть, разруху. Страдает мирное население, даже там, где нет ни военных, ни военных объектов.

Граждане, прошу вас! Сделайте что-нибудь. Выйдите на улицу, на митинги, обращайтесь к властям.

Нужно остановить эту войну".

Детали: Безлер на видео говорит, что родился 27 февраля 2001, родом из Санкт-Петербурга. Его воинская часть №31985 находится в городе Наро-Фоминске в Московской области.

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Безлера призвали на срочную службу в армию.

Предыстория:

  • 9 марта в российском минобороны "с сожалением" признали, что в Украине воюют российские солдаты срочной службы.
  • Российские журналисты также подтвердили наличие российских солдат-срочников на территории Украины. Это свидетельствует о том, что российскому военному командованию не хватает солдат-контрактников для ведения войны, и они решились на рискованный политический шаг по применению срочников в войне за границей.
  • 7 марта, на двенадцатые сутки полномасштабной войны России против Украины, Путин обратился к российским женщинам и заверил, что не будет привлекать солдат-срочников и резервистов к боевым действиям в Украине.
  • По данным Пентагона США, на 7 марта Россия задействовала на территории Украины все батальонно-тактические группы, которые она подготовила для захвата и оккупации Украины.

Темы: Росcиявойнапризывпленные
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