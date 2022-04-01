Россияне отвели от Киева 20% подразделений – глава ВА

Российские войска отвели от Киева около 20% своих подразделений.

Источник: глава Военной администрации Киева Николай Жирнов, сообщает Telegram администрации

Дословно: "Около 20% своих подразделений враг отвел от столицы".

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Детали: Жирнов также сообщил, что противник ни на каком направлении не достиг своей цели.

В то же время, по его словам, россияне продолжают ракетные удары по позициям украинских войск и инфраструктуре города, потому опасность для населения сохраняется.

Что предшествовало: Утром 1 апреля британская разведка сообщила, что Украина продолжает проводить успешные, но ограниченные контратаки к востоку и северо-востоку от Киева.

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В то же время, высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя в четверг отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.