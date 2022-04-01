Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне отвели от Киева 20% подразделений – глава ВА

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 21:52
Россияне отвели от Киева 20% подразделений – глава ВА
Николай Жирнов, фото: Военная администрация Киева

Российские войска отвели от Киева около 20% своих подразделений.

Источник: глава Военной администрации Киева Николай Жирнов, сообщает Telegram администрации

Дословно: "Около 20% своих подразделений враг отвел от столицы".

Реклама:

Детали: Жирнов также сообщил, что противник ни на каком направлении не достиг своей цели.

В то же время, по его словам, россияне продолжают ракетные удары по позициям украинских войск и инфраструктуре города, потому опасность для населения сохраняется.

Что предшествовало: Утром 1 апреля британская разведка сообщила, что Украина продолжает проводить успешные, но ограниченные контратаки к востоку и северо-востоку от Киева.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя в четверг отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.

Темы: КиеввойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Киев
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: