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Россияне отвели от Киева 20% подразделений – глава ВА

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 21:52
Николай Жирнов, фото: Военная администрация Киева

Российские войска отвели от Киева около 20% своих подразделений.

Источник: глава Военной администрации Киева Николай Жирнов, сообщает Telegram администрации

Дословно: "Около 20% своих подразделений враг отвел от столицы".

Детали: Жирнов также сообщил, что противник ни на каком направлении не достиг своей цели.

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В то же время, по его словам, россияне продолжают ракетные удары по позициям украинских войск и инфраструктуре города, потому опасность для населения сохраняется.

Что предшествовало: Утром 1 апреля британская разведка сообщила, что Украина продолжает проводить успешные, но ограниченные контратаки к востоку и северо-востоку от Киева.

В то же время, высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя в четверг отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.

Темы: КиеввойнаРосcия
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