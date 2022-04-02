Николаев: жертв удара по ОГА уже 33, еще 34 человека травмированы
Суббота, 2 апреля 2022, 12:05
Количество жертв от ракетного удара по Николаевской областной государственной (военной) администрации возросло до 33 человек.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: Спасатели продолжают разбирать конструкции и вытаскивать из-под завалов тела погибших в здании ОГА, в которую 29 марта попала российская ракета.
По состоянию на 11 утра 2 апреля известно о 33 погибших и 34 пострадавших.
От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники.