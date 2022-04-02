Николаев: жертв удара по ОГА уже 33, еще 34 человека травмированы

Количество жертв от ракетного удара по Николаевской областной государственной (военной) администрации возросло до 33 человек.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Спасатели продолжают разбирать конструкции и вытаскивать из-под завалов тела погибших в здании ОГА, в которую 29 марта попала российская ракета.

По состоянию на 11 утра 2 апреля известно о 33 погибших и 34 пострадавших.

От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники.