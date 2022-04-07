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В Сумах задержан мужчина, который собирал данные для оккупантов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 03:49

В Сумах задержан мужчина, который собирал данные и передавал их российским военным.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "…в Сумах за подрывную деятельность задержали 60-летнего мужчину. Он собирал данные для передачи военным РФ. Мужчину держат под стражей".

Напомним: Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.

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Темы: Сумывойна
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