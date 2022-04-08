Жертв войны среди детей стало больше: девочку нашли в братской могиле, другой ребенок убегал на лодке

За последние сутки в Украине от действий российских военных погибли два ребенка, ранения получили девять детей, всего 169 детей погибли и более 306 получили ранения за время войны

Источник: данные ювенальных прокуроров на 8 апреля, которые публикует Офис генпрокурора

Дословно: "Более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 169 детей погибли и более 306 получили ранения".

Детали: По состоянию на утро 7 апреля было официально известно о 167 погибших и более 297 раненых детях.

Все эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По полученным ювенальными прокурорами данным больше всего детей пострадало в таких областях: Киевской – 88, Донецкой – 81, Харьковской – 75, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях. В столице Киева пострадали 16 детей.

В городе Буча Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки.

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7 апреля в Днепропетровской области в результате обстрела военными РФ лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два 4 и 16 лет получили ранения.

6 и 7 апреля из-за обстрелов оккупантами г. Северодонецк Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.