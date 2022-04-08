Местный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске
Видеооператор местного медиа "Донеччина ТБ" Алексей Меркулов сумел снять первые минуты после взрыва кассетного снаряда российских оккупантов на вокзале в Краматорске.
Источник: "Голос Америки" с видеозаписью Меркулова
Детали: Меркулов снимал репортаж об эвакуации мирных жителей из города. В частности, он успел снять, как волонтеры раздавали горячий чай и еду желающим, а также подготовку пассажиров к посадке.
После взрыва видно, как на улице пылал автомобиль, а также несколько тел погибших.
Люди, побежавшие внутрь вокзала, имели пятна крови на одежде, вещах, а один мужчина убегал к вокзалу с переносной коробкой для домашнего любимца, которая была вся покрыта кровью.
В самом вокзале на видео Меркулова видно, как сразу после взрыва люди бросились на колени укрываться от снарядов, которые могли лететь по сторонам. Между людьми бегал уличный пес.
8 квітня, кореспондент "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов знімав на вокзалі Краматорська евакуацію мирних мешканців, коли прогримів вибух. За офіційними даними, внаслідок удару загинуло - 50, 98 - поранено. pic.twitter.com/Nrcu8Ulgd2— Голос Америки Українською (@holosameryky) April 8, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В 10:30 8 апреля российские захватчики с оккупированных территорий Луганской области запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска: погибло 50 человек, еще около сотни раненых. Среди погибших есть и дети.
- Президент Владимир Зеленский в своей реакции на преступление российских оккупантов призвал мир жестко отреагировать, потому что безнаказанное зло в будущем приведет к еще большему страданию.
- Тяжелораненых вывозили на каретах скорой помощи в больницы Днепропетровской области.
- Находящийся с официальным визитом в Киеве глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украине нужно предоставить немедленно еще больше оружия. Президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на обстрел, сказав, что его мысли с пострадавшими и призвал бежать в ЕС.