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Местный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 20:26
Тело женщины, погибшей вследствие ракетного удара по Краматорску 8 апреля. фото: getty images

Видеооператор местного медиа "Донеччина ТБ" Алексей Меркулов сумел снять первые минуты после взрыва кассетного снаряда российских оккупантов на вокзале в Краматорске.

Источник: "Голос Америки" с видеозаписью Меркулова

Детали: Меркулов снимал репортаж об эвакуации мирных жителей из города. В частности, он успел снять, как волонтеры раздавали горячий чай и еду желающим, а также подготовку пассажиров к посадке.

После взрыва видно, как на улице пылал автомобиль, а также несколько тел погибших.

Люди, побежавшие внутрь вокзала, имели пятна крови на одежде, вещах, а один мужчина убегал к вокзалу с переносной коробкой для домашнего любимца, которая была вся покрыта кровью.

В самом вокзале на видео Меркулова видно, как сразу после взрыва люди бросились на колени укрываться от снарядов, которые могли лететь по сторонам. Между людьми бегал уличный пес.

Предыстория:

  • В 10:30 8 апреля российские захватчики с оккупированных территорий Луганской области запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска: погибло 50 человек, еще около сотни раненых. Среди погибших есть и дети.
  • Президент Владимир Зеленский в своей реакции на преступление российских оккупантов призвал мир жестко отреагировать, потому что безнаказанное зло в будущем приведет к еще большему страданию.
  • Тяжелораненых вывозили на каретах скорой помощи в больницы Днепропетровской области.
  • Находящийся с официальным визитом в Киеве глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украине нужно предоставить немедленно еще больше оружия. Президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на обстрел, сказав, что его мысли с пострадавшими и призвал бежать в ЕС.

Темы: КраматорскСМИобстрелвойна
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