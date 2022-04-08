Местный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Видеооператор местного медиа "Донеччина ТБ" Алексей Меркулов сумел снять первые минуты после взрыва кассетного снаряда российских оккупантов на вокзале в Краматорске.

Источник: "Голос Америки" с видеозаписью Меркулова

Детали: Меркулов снимал репортаж об эвакуации мирных жителей из города. В частности, он успел снять, как волонтеры раздавали горячий чай и еду желающим, а также подготовку пассажиров к посадке.

После взрыва видно, как на улице пылал автомобиль, а также несколько тел погибших.

Люди, побежавшие внутрь вокзала, имели пятна крови на одежде, вещах, а один мужчина убегал к вокзалу с переносной коробкой для домашнего любимца, которая была вся покрыта кровью.

В самом вокзале на видео Меркулова видно, как сразу после взрыва люди бросились на колени укрываться от снарядов, которые могли лететь по сторонам. Между людьми бегал уличный пес.

8 квітня, кореспондент "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов знімав на вокзалі Краматорська евакуацію мирних мешканців, коли прогримів вибух. За офіційними даними, внаслідок удару загинуло - 50, 98 - поранено. pic.twitter.com/Nrcu8Ulgd2 ВИДЕО ДНЯ April 8, 2022

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