SpaceX отправила на МКС первых космических туристов
Суббота, 9 апреля 2022, 03:40
Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на МКС первую полностью коммерческую туристическую миссию Axiom-1.
Источник: SpaceX в Twitter
Детали: Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с частной миссией на борту состоялся по заказу компании Axiom Space.
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На МКС отправились 4 человека:
- бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия (командир)
- предприниматель Ларри Коннор (пилот Crew Dragon)
- канадский инвестор Марк Пети
- израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.
Миссия продлится 10 дней. Стоимость полета каждому члену экипажа обошлась в 55 млн. долларов.
Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
- Полет миссии переносился несколько раз.