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SpaceX отправила на МКС первых космических туристов

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 03:40
Фото: twitter

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на МКС первую полностью коммерческую туристическую миссию Axiom-1.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с частной миссией на борту состоялся по заказу компании Axiom Space.

На МКС отправились 4 человека:

  • бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия (командир)
  • предприниматель Ларри Коннор (пилот Crew Dragon)
  • канадский инвестор Марк Пети
  • израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Миссия продлится 10 дней. Стоимость полета каждому члену экипажа обошлась в 55 млн. долларов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
  • Полет миссии переносился несколько раз.

Темы: космос
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