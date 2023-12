SpaceX отправила на МКС первых космических туристов

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на МКС первую полностью коммерческую туристическую миссию Axiom-1.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с частной миссией на борту состоялся по заказу компании Axiom Space.

Реклама:

На МКС отправились 4 человека:

Миссия продлится 10 дней. Стоимость полета каждому члену экипажа обошлась в 55 млн. долларов.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO