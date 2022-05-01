апа Франциск призвал открыть эвакуацию людей из Мариуполя, но не назвал агрессора

Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди призвал молиться за мир в Украине и призвал немедленно разрешить эвакуацию гражданского населения из бункеров завода "Азовстали", но обошел вниманием, из-за кого ведется война.

Источник: Vatican News со ссылкой на воскресную проповедь понтифика на площади святого Петра в Риме

Прямая речь Папы Франциска: "Мысли сразу несутся к украинскому городу Мариуполю – "Городу Марии", который варварски бомбят и уничтожают. Также и теперь, отсюда, повторяю призыв, чтобы были предоставлены безопасные гуманитарные коридоры для людей, которые заблокированы в меткомбинате этого города.

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Страдаю и плачу, когда думаю о страданиях населения Украины, особенно самых слабых, пожилых, детей.

Даже поступают ужасающие сообщения об изгнанных и депортированных детях. И в то время, как мы являемся свидетелями жуткого упадка человечности, вместе со многими встревоженными людьми спрашиваю – действительно ли прдепринимаются попытки достичь мира; действительно ли существует воля предотвращать непрерывную военную и вербальную эскалацию, делается ли все возможное для того, чтобы замолчало оружие. Прошу вас, не подавайся логике насилия, искаженной спирали дальнейшего вооружения.

Пусть будет избран путь диалога и мира! Молимся".

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Детали: Понтифик призвал верующих молиться ежедневно в течение мая о прекращении войны в Украине.

В то же время в своей проповеди Франциск обошел вниманием, из-за кого началась война в Украине, и не обратился прямо к россиянам, российским властям или католикам, проживающим в РФ.

Итальянские журналисты накануне, из своих источников в Ватикане, сообщали, что Папа Франциск трижды обращался с просьбой к российским властям разрешить эвакуацию гражданского населения, по крайней мере, женщин и детей, из Мариуполя на кораблях под флагом Святого Престола. Но россияне трижды отказали Ватикану под разными предлогами.

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