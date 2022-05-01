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апа Франциск призвал открыть эвакуацию людей из Мариуполя, но не назвал агрессора

Денис КарловскийВоскресенье, 1 мая 2022, 15:16
папа франциск провозглашает проповедь для верующих на площади святого петра 1 мая. фото: getty images

Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди призвал молиться за мир в Украине и призвал немедленно разрешить эвакуацию гражданского населения из бункеров завода "Азовстали", но обошел вниманием, из-за кого ведется война.

Источник: Vatican News со ссылкой на воскресную проповедь понтифика на площади святого Петра в Риме

Прямая речь Папы Франциска: "Мысли сразу несутся к украинскому городу Мариуполю – "Городу Марии", который варварски бомбят и уничтожают. Также и теперь, отсюда, повторяю призыв, чтобы были предоставлены безопасные гуманитарные коридоры для людей, которые заблокированы в меткомбинате этого города.

Страдаю и плачу, когда думаю о страданиях населения Украины, особенно самых слабых, пожилых, детей.

Даже поступают ужасающие сообщения об изгнанных и депортированных детях. И в то время, как мы являемся свидетелями жуткого упадка человечности, вместе со многими встревоженными людьми спрашиваю – действительно ли прдепринимаются попытки достичь мира; действительно ли существует воля предотвращать непрерывную военную и вербальную эскалацию, делается ли все возможное для того, чтобы замолчало оружие. Прошу вас, не подавайся логике насилия, искаженной спирали дальнейшего вооружения.

Пусть будет избран путь диалога и мира! Молимся".

Детали: Понтифик призвал верующих молиться ежедневно в течение мая о прекращении войны в Украине.

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В то же время в своей проповеди Франциск обошел вниманием, из-за кого началась война в Украине, и не обратился прямо к россиянам, российским властям или католикам, проживающим в РФ.

Итальянские журналисты накануне, из своих источников в Ватикане, сообщали, что Папа Франциск трижды обращался с просьбой к российским властям разрешить эвакуацию гражданского населения, по крайней мере, женщин и детей, из Мариуполя на кораблях под флагом Святого Престола. Но россияне трижды отказали Ватикану под разными предлогами.

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Предыстория:

  • Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Папа Римский, нарушив нормы протокола, самостоятельно поехал в посольство РФ в Риме и потребовал, чтобы Россия немедленно остановилась и вывела войска.
  • Ватикан предложил свое посредничество в организации переговоров о прекращении огня и перемирия между Россией и Украиной.
  • В марте президент Зеленский официально пригласил Папу Римского посетить Украину. В начале апреля понтифик предполагал, что может посетить Украину даже несмотря на боевые действия на территории страны.
  • К Папе Франциску обращался командир 36-й бригады морской пехоты, защищающей Мариуполь от российских захватчиков, Сергей Волина с просьбой спасти женщин, детей, пенсионеров и раненых из бункеров Мариуполя.
  • 23 апреля на пресс-конференции Зеленский сказал, что Украина была бы очень признательна, если бы понтифик сумел посетить Украину, а также использовать дипломатические каналы Ватикана для освобождения людей в Мариуполе.

Темы: ВатиканПапа РимскийМариупольцерковь
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