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Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" должны вернуть Украине

Елена РощинаСуббота, 21 мая 2022, 11:11
Зеленский подтвердил, что бойцов с Азовстали должны вернуть Украине
Бойцы, вышедшие с "Азовстали", скриншот с видео РИА Новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена.

Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам

Прямая речь: "Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"...

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Дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, "Красный крест", Российская Федерация, что они (бойцы) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена.

На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод (защитников) и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное... Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать с партнерами, которые брали на себя ответственность".

Детали: Зеленский отметил, что "десятки-сотни раз" просил лидеров других государств предоставить оружие для деблокады Мариуполя и его защитников. Но, в итоге пришлось полагаться на дипломатию, потому что военным путем разблокировать было невозможно.

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Президент подчеркнул, что о разблокировании договаривались западные партнеры. Он лично просил лидеров Турции, Швейцарии, Израиля, Франции повлиять на президента России Владимира Путина.

На момент разговора Зеленского с журналистами выход украинских защитников с "Азовстали" еще продолжался, но 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что это – 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

Командир полка Нацгвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.

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Темы: ЗеленскийМариупольАзовобмен
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