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Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" должны вернуть Украине

Елена РощинаСуббота, 21 мая 2022, 11:11
Бойцы, вышедшие с "Азовстали", скриншот с видео РИА Новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена.

Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам

Прямая речь: "Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали"...

Дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, "Красный крест", Российская Федерация, что они (бойцы) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена.

На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод (защитников) и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное... Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать с партнерами, которые брали на себя ответственность".

Детали: Зеленский отметил, что "десятки-сотни раз" просил лидеров других государств предоставить оружие для деблокады Мариуполя и его защитников. Но, в итоге пришлось полагаться на дипломатию, потому что военным путем разблокировать было невозможно.

Президент подчеркнул, что о разблокировании договаривались западные партнеры. Он лично просил лидеров Турции, Швейцарии, Израиля, Франции повлиять на президента России Владимира Путина.

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На момент разговора Зеленского с журналистами выход украинских защитников с "Азовстали" еще продолжался, но 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что это – 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

Командир полка Нацгвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.

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Темы: ЗеленскийМариупольАзовобмен
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