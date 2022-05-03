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Британия предоставит Украине военную помощь еще на £300 миллионов

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 01:58
ФОТО: GETTY IMAGES

В понедельник Великобритания заявила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов фунтов стерлингов (375 миллионов долларов).

Источник: Reuters

Детали: Эта помощь будет включать в себя оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейную радарную систему.

Кроме того, Британия предложит Украине приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и бронированные автомобили для гражданских чиновников.

Ранее Великобритания предоставила Украине более 5 тысяч противотанковых ракет и 5 систем противовоздушной обороны, а также другие боеприпасы.

Напомним: Британия призывала союзников отправить в Украину военные самолеты.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее отметил, что Британия не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории РФ.

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Министр вооруженных сил Джеймс Хиппи перед тем сказал, что для Украины "совершенно легитимно" атаковать цели в глубоком тылу противника, чтобы срывать логистику.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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