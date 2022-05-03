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Британия предоставит Украине военную помощь еще на £300 миллионов

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 01:58
Британия предоставит Украине военную помощь еще на £300 миллионов
ФОТО: GETTY IMAGES

В понедельник Великобритания заявила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов фунтов стерлингов (375 миллионов долларов).

Источник: Reuters

Детали: Эта помощь будет включать в себя оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейную радарную систему.

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Кроме того, Британия предложит Украине приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и бронированные автомобили для гражданских чиновников.

Ранее Великобритания предоставила Украине более 5 тысяч противотанковых ракет и 5 систем противовоздушной обороны, а также другие боеприпасы.

Напомним: Британия призывала союзников отправить в Украину военные самолеты.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее отметил, что Британия не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории РФ.

Министр вооруженных сил Джеймс Хиппи перед тем сказал, что для Украины "совершенно легитимно" атаковать цели в глубоком тылу противника, чтобы срывать логистику.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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