Военные показали новые удары "Байрактаров" по Змеиному

Украинские ударные беспилотники "Байрактар" нанесли очередные удары по российским позициям на острове Змеиный.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В частности, на видео видно уничтожение склада с боеприпасами, которые начали взрываться.

Также был нанесен удар по командному пункту.

Что предшествовало: Украинские военные 2 мая уничтожили два российских катера возле Змеиного.

На днях Вооруженные силы нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".