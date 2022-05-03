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Военные показали новые удары "Байрактаров" по Змеиному

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 19:24
Военные показали новые удары Байрактаров по Змеиному
скриншот видео

Украинские ударные беспилотники "Байрактар" нанесли очередные удары по российским позициям на острове Змеиный.

Источник: оперативное командование "Юг"

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Детали: В частности, на видео видно уничтожение склада с боеприпасами, которые начали взрываться.

Также был нанесен удар по командному пункту.

Что предшествовало: Украинские военные 2 мая уничтожили два российских катера возле Змеиного.

ВИДЕО ДНЯ

На днях Вооруженные силы нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Темы: Вооруженные силывойна
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