Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возможные переговоры Зеленского и Путина стали на паузу после приезда Джонсона – источники

Ирина Балачук, Роман РоманюкЧетверг, 5 мая 2022, 13:32
Возможные переговоры Зеленского и Путина стали на паузу после приезда Джонсона – источники
Зеленский и Джонсон в Киеве 9 апреля. Фото ОПУ

После приезда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев возможная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина стала менее вероятной.

Источник: статья "Украинской правды" "От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией"

Дословно из статьи: "Российская сторона… была практически готова к встрече Зеленский – Путин.

Реклама:

Но произошло две вещи, после которых член делегации Украины Михаил Подоляк должен был открыто признать, что встреча президентов уже "не ко времени".

Первая – разоблачение зверств, изнасилований, убийств, расправ, грабежа, неизбирательных бомбардировок, сотен и тысяч других военных преступлений, совершенных российскими войсками на временно захваченных украинских территориях…

Вторая преграда для договоренностей с россиянами прилетела в Киев 9 апреля".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По данным источников УП приближенных к Зеленскому, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который почти без предупреждения появился в столице, привез два простых месседжа.

Первый о том, что Путин – военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним.

И второй – если Украина готова с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то они – нет.

Такая позиция Джонсона засвидетельствовала: коллективный Запад, который еще в феврале предлагал Зеленскому сдаться и убегать, теперь почувствовал, что Путин на самом деле совсем не так всесилен, каким его себе представляли, и что именно сейчас появился шанс его дожимать.

Через три дня после того, как Джонсон уехал обратно в Великобританию, Путин вышел к публике и заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик".

А еще через три дня в Киев снова приехал Роман Абрамович, и президент Зеленский официально заявил, что договоров по безопасности с Россией может быть два: один будет касаться собственно сосуществования Украины с РФ, второй – исключительно гарантий безопасности, потому что не все "видят себя за одним столом с РФ".

После этого, по словам источников УП, двусторонний переговорный процесс встал на паузу.

Предыстория: 

Темы: ЗеленскийПутинпереговорыБорис Джонсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: