Возможные переговоры Зеленского и Путина стали на паузу после приезда Джонсона – источники
После приезда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев возможная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина стала менее вероятной.
Источник: статья "Украинской правды" "От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией"
Дословно из статьи: "Российская сторона… была практически готова к встрече Зеленский – Путин.
Но произошло две вещи, после которых член делегации Украины Михаил Подоляк должен был открыто признать, что встреча президентов уже "не ко времени".
Первая – разоблачение зверств, изнасилований, убийств, расправ, грабежа, неизбирательных бомбардировок, сотен и тысяч других военных преступлений, совершенных российскими войсками на временно захваченных украинских территориях…
Вторая преграда для договоренностей с россиянами прилетела в Киев 9 апреля".
Детали: По данным источников УП приближенных к Зеленскому, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который почти без предупреждения появился в столице, привез два простых месседжа.
Первый о том, что Путин – военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним.
И второй – если Украина готова с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то они – нет.
Такая позиция Джонсона засвидетельствовала: коллективный Запад, который еще в феврале предлагал Зеленскому сдаться и убегать, теперь почувствовал, что Путин на самом деле совсем не так всесилен, каким его себе представляли, и что именно сейчас появился шанс его дожимать.
Через три дня после того, как Джонсон уехал обратно в Великобританию, Путин вышел к публике и заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик".
А еще через три дня в Киев снова приехал Роман Абрамович, и президент Зеленский официально заявил, что договоров по безопасности с Россией может быть два: один будет касаться собственно сосуществования Украины с РФ, второй – исключительно гарантий безопасности, потому что не все "видят себя за одним столом с РФ".
После этого, по словам источников УП, двусторонний переговорный процесс встал на паузу.
Предыстория:
- 2 апреля глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия выразил мнение, что личные переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции.
- Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
- 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.
- 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 марта это подтвердили в Кремле.
- 23 апреля Зеленский заявил, что на переговорах с Путиным будет обсуждать исключительно вопросы восстановления территориальной целостности Украины и будущее оккупированного Крыма и Донбасса.
- В конце апреля президент Зеленский заявлял, что риски расторжения всех переговорных процессов с россиянами очень велики из-за преступлений и зверств оккупантов против гражданского населения.