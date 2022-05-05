Возможные переговоры Зеленского и Путина стали на паузу после приезда Джонсона – источники

После приезда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев возможная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина стала менее вероятной.

Источник: статья "Украинской правды" "От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией"

Дословно из статьи: "Российская сторона… была практически готова к встрече Зеленский – Путин.

Но произошло две вещи, после которых член делегации Украины Михаил Подоляк должен был открыто признать, что встреча президентов уже "не ко времени".

Первая – разоблачение зверств, изнасилований, убийств, расправ, грабежа, неизбирательных бомбардировок, сотен и тысяч других военных преступлений, совершенных российскими войсками на временно захваченных украинских территориях…

Вторая преграда для договоренностей с россиянами прилетела в Киев 9 апреля".

Детали: По данным источников УП приближенных к Зеленскому, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который почти без предупреждения появился в столице, привез два простых месседжа.

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Первый о том, что Путин – военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним.

И второй – если Украина готова с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то они – нет.

Такая позиция Джонсона засвидетельствовала: коллективный Запад, который еще в феврале предлагал Зеленскому сдаться и убегать, теперь почувствовал, что Путин на самом деле совсем не так всесилен, каким его себе представляли, и что именно сейчас появился шанс его дожимать.

Через три дня после того, как Джонсон уехал обратно в Великобританию, Путин вышел к публике и заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик".

А еще через три дня в Киев снова приехал Роман Абрамович, и президент Зеленский официально заявил, что договоров по безопасности с Россией может быть два: один будет касаться собственно сосуществования Украины с РФ, второй – исключительно гарантий безопасности, потому что не все "видят себя за одним столом с РФ".

После этого, по словам источников УП, двусторонний переговорный процесс встал на паузу.

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