Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможные переговоры Зеленского и Путина стали на паузу после приезда Джонсона – источники

Ирина Балачук, Роман РоманюкЧетверг, 5 мая 2022, 13:32
Зеленский и Джонсон в Киеве 9 апреля. Фото ОПУ

После приезда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев возможная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина стала менее вероятной.

Источник: статья "Украинской правды" "От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией"

Дословно из статьи: "Российская сторона… была практически готова к встрече Зеленский – Путин.

Но произошло две вещи, после которых член делегации Украины Михаил Подоляк должен был открыто признать, что встреча президентов уже "не ко времени".

Первая – разоблачение зверств, изнасилований, убийств, расправ, грабежа, неизбирательных бомбардировок, сотен и тысяч других военных преступлений, совершенных российскими войсками на временно захваченных украинских территориях…

Вторая преграда для договоренностей с россиянами прилетела в Киев 9 апреля".

Детали: По данным источников УП приближенных к Зеленскому, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который почти без предупреждения появился в столице, привез два простых месседжа.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВИДЕО ДНЯ

Первый о том, что Путин – военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним.

И второй – если Украина готова с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то они – нет.

Такая позиция Джонсона засвидетельствовала: коллективный Запад, который еще в феврале предлагал Зеленскому сдаться и убегать, теперь почувствовал, что Путин на самом деле совсем не так всесилен, каким его себе представляли, и что именно сейчас появился шанс его дожимать.

Через три дня после того, как Джонсон уехал обратно в Великобританию, Путин вышел к публике и заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик".

А еще через три дня в Киев снова приехал Роман Абрамович, и президент Зеленский официально заявил, что договоров по безопасности с Россией может быть два: один будет касаться собственно сосуществования Украины с РФ, второй – исключительно гарантий безопасности, потому что не все "видят себя за одним столом с РФ".

После этого, по словам источников УП, двусторонний переговорный процесс встал на паузу.

Предыстория: 

Темы: ЗеленскийПутинпереговорыБорис Джонсон
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм

Во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины, кроме Венгрии — опрос

NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"

Буш сравнил Зеленского с Черчиллем

ВИДЕОШарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации

Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с президентом Германии
Президент Германии, которому Киев отказал в визите, побеседовал с Зеленским
Защитники "Азовстали" обратились к Зеленскому
Последние новости
06:40
Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм
06:15
США: Пока ничто не указывает на то, что Беларусь собирается воевать в Украине
05:50
Пентагон: Большинство войск РФ отошли от Мариуполя
05:30
Во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины, кроме Венгрии — опрос
05:00
ВОЗ: 15 миллионов человек в мире скончались из-за COVID-19
04:50
Генсек ООН о войне в Украине: Бессмысленная и беспощадная
04:25
NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"
04:05
Представителем Белого дома впервые стала афроамериканка и представительница ЛГБТ
03:01
Россияне уничтожили фермерские хозяйства в громаде на Харьковщине, теперь там не будет посевной
02:00
Картина Примаченко ушла с молотка за полмиллиона долларов, средства передадут ВСУ
Все новости...