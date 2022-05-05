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Украина и Израиль возмущены антисемитскими заявлениями Лаврова: должен публично извиниться

Светлана КизиловаЧетверг, 5 мая 2022, 17:48
Украина и Израиль возмущены антисемитскими заявлениями Лаврова: должен публично извиниться
Сергей Лавров, фото getty images

Главы МИД Украины и Израиля выразили возмущение заявлениями Сергея Лаврова, которые являются антисемитскими. Теперь от главы российского внешнеполитического ведомства ждут официальных извинений.

Источник: Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Мы с главой израильской дипломатии Яиром Лапидом оба возмущены антисемитскими заявлениями российского министра. Я подчеркнул: антисемитизм среди российских элит имеет давнюю историю. Единственный выход для Лаврова — публично извиниться перед всеми евреями. К антисемитизму не может быть толерантного отношения".

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Предыстория: 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский по национальности – еврей, якобы не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма". Ибо, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например, фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. После этого российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.

Главный раввин РФ Берл Лазар был шокирован заявлениями российского министра Сергея Лаврова о том, что "евреи являются самыми большими антисемитами", и призвал его публично извиниться за такие слова.

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Темы: ИзраильЛавровКулеба Дмитрийскандал
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