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ВСУ показали, как уничтожили российский вертолет с десантом возле Змеиного

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 12:46
ВСУ показали, как уничтожили российский вертолет с десантом возле Змеиного
скриншот

Украинские военные уничтожили вражеский вертолет с российским десантом у острова Змеиный.

Источник: Facebook-страница командования Воздушных сил ВСУ

Детали: На видео зафиксирован момент попадания в российский вертолет. Когда была уничтожена вражеская техника, не уточняется.

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Что предшествовало: 7 мая  Минобороны Украины сообщило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар" был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса "Тор". Впоследствии появилось видео работы украинской авиации по врагам на Змеином.

ОК "Південь" сообщило также, что возле украинского острова были уничтожены два десантно-штурмовых катера типа "Раптор". Когда именно были поражены цели противники, военные не разглашают.

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Темы: война
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