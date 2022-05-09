Саперы полностью проверили Ирпень – мэр
Понедельник, 9 мая 2022, 16:50
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что по состоянию на 9 мая саперы поверхностно обработали 100% города.
Источник: Маркушин в Facebook
Прямая речь: "На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами.
Однако, если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками".
Детали: Часть опасных находок украинские спасатели уже уничтожили.
Мэр поделился видео с "находками" саперов в Ирпене.
По его словам, в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться к спасателям и звонить по телефонному номеру, который опубликовал Маркушин.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 28 марта после около месяца оккупации Ирпень на Киевщине освободили от российских оккупантов.
- С 11 апреля заработал временный мост, соединивший Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.
- С 25 апреля между Киевом и освобожденным от оккупантов Ирпенем курсируют маршрутки. Также возобновили работу супермаркеты.
- 3 мая Маркушин заявил, что Ирпень "оживает", а значит, скоро жители смогут возвращаться домой. Коммунальные службы уже заканчивают восстанавливать водо-, электро- и газоснабжение города.