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Саперы полностью проверили Ирпень – мэр

Алена МазуренкоПонедельник, 9 мая 2022, 16:50
Саперы полностью проверили Ирпень – мэр
фото: FB Маркушина

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что по состоянию на 9 мая саперы поверхностно обработали 100% города.

Источник: Маркушин в Facebook

Прямая речь: "На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами.

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Однако, если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками".

Детали: Часть опасных находок украинские спасатели уже уничтожили.

Мэр поделился видео с "находками" саперов в Ирпене.

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По его словам, в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться к спасателям и звонить по телефонному номеру, который опубликовал Маркушин.

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Темы: ИрпеньоккупациявойнаКиевская область
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