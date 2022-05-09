Путин разрешил детям погибших в Украине оккупантов поступать в вузы без экзаменов

Путин на параде 9 мая 2022 года, фото Contributor/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий детям погибших на войне в Украине российских военных поступать в вузы без вступительных экзаменов.

Источник: указ от 9 мая, обнародованный на сайте Кремля

Детали: Правительству РФ поручено обеспечить установление вузами специальной квоты приема на обучение в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.

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Дословно: "Установить, что в пределах специальной квоты прием на обучение детей:

а) военнослужащих и сотрудников (которые воевали или воюют на территории Украины – ред.), за исключением погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно;

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности)".

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Детали: Также дети погибших или раненых в Украине военных могут поступить без вступительных испытаний в федеральные общеобразовательные организации со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский корпус", "казачий кадетский корпус".

Отмечается, что указ принят в целях поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в так называемой "специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины".

Что предшествовало: Выступая на параде по случаю Дня победы в Москве 9 мая, Путин обещал поддержку раненым солдатам и офицерам, семьям погибших в Украине оккупантов.