Удар по Львовщине: россияне запустили с моря 4 ракеты по ж/д переездам

В результате ракетного удара, нанесенного российской армией вечером 1 июня, в Стрыйском и Самборском районах повреждены железнодорожные переезды и рельсы.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Прямая речь: "Вчера ночью в период с 22:45 по 22:55 ракетные удары получила железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Удар был нанесен по железнодорожному полотну, по переездам железнодорожным.

На данный момент и всю ночь "Укрзалізниця" совместно со взрывотехниками работают над преодолением последствий нанесенного удара. Надеемся, в скорые сроки удастся полностью восстановить данные переезды".

Детали: По данным Козицкого, по железной дороге попали четыре крылатые ракеты, которые россияне запускали из акватории Черного моря.

Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются.

"Укрзализныця" в 09:23 сообщила, что "движение поврежденным участком частично восстановлено", но вынужденные задержки еще сохраняются для ряда поездов.

ВИДЕО ДНЯ

В результате ракетного удара ранены 5 человек, смертельных случаев не было. Из пяти раненых (3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском), четыре человека в состоянии средней тяжести, они в больницах области, еще один имеет легкие ранения – его не госпитализировали.

Предыстория: 1 июня на территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре. Пять человек получили ранения.