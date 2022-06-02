Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар по Львовщине: россияне запустили с моря 4 ракеты по ж/д переездам

Елена РощинаЧетверг, 2 июня 2022, 10:00
Удар по Львовщине: россияне запустили с моря 4 ракеты по ж/д переездам
Железная дорога, фото dp.uz.gov.ua

В результате ракетного удара, нанесенного российской армией вечером 1 июня, в Стрыйском и Самборском районах повреждены железнодорожные переезды и рельсы.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Прямая речь: "Вчера ночью в период с 22:45 по 22:55 ракетные удары получила железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Удар был нанесен по железнодорожному полотну, по переездам железнодорожным.

Реклама:

На данный момент и всю ночь "Укрзалізниця" совместно со взрывотехниками работают над преодолением последствий нанесенного удара. Надеемся, в скорые сроки удастся полностью восстановить данные переезды".

Детали: По данным Козицкого, по железной дороге попали четыре крылатые ракеты, которые россияне запускали из акватории Черного моря.

Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются.

ВИДЕО ДНЯ

"Укрзализныця" в 09:23 сообщила, что "движение поврежденным участком частично восстановлено", но вынужденные задержки еще сохраняются для ряда поездов.

В результате ракетного удара ранены 5 человек, смертельных случаев не было. Из пяти раненых (3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском), четыре человека в состоянии средней тяжести, они в больницах области, еще один имеет легкие ранения – его не госпитализировали.

Предыстория: 1 июня на территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре. Пять человек получили ранения. 

Темы: Львовщинавойнажелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Львовщина
Залужный назначил Героя Украины главным военкомом Львовщины
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: