В Харькове возобновили начисление оплаты за коммуналку

Харьковский городской совет заявил, что с 1 июня жителям города возобновили начисление оплаты за коммунальные услуги.

Источник: сайт Харьковского горсовета

Дословно: "Все начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня будут списаны. Коммунальные предприятия произведут перерасчет, и уже в июле харьковчане получат квитанцию ​​с начислением за прошлый месяц.

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Если харьковчане имели задолженность по оплате до 24 февраля, она также будет внесена в платеж. Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, произведут перерасчет и внесенные суммы учтут как оплату с 1 июня!"

Детали: Директора коммунальных предприятий "Харьковские тепловые сети", "Харьковводоканал", "Жилкомсервис" и "Комплекс по вывозу бытовых отходов" провели пресс-конференцию 3 июня, в которой объяснили необходимость возобновления оплаты за коммуналку.

По их словам, сотрудники коммунальных предприятий города с 24 февраля пытались поддерживать порядок в городе, несмотря на обстрелы и отсутствие финансирования, в частности, ремонтировали трубопроводы, восстанавливали тепло- и водоснабжение, убирали дворы, вывозили мусор, запускали лифты и т.д. В то же время, все это время оплату за коммунальные услуги с горожан не брали.

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Однако несколько объектов критической инфраструктуры были уничтожены или серьезно повреждены в результате российских обстрелов. Для их восстановления также требуется финансирование за счет средств уплаты коммунальных платежей.

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