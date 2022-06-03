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Песков разочарован "справедливостью в ЕС", где наложили санкции на его жену и детей

Денис КарловскийПятница, 3 июня 2022, 18:32
Песков разочарован справедливостью в ЕС, где наложили санкции на его жену и детей

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за санкций, введенных против его детей и жены, но добавил, что не будет добиваться справедливости в судах.

Источник: российское государственное новостное агентство "РИА новости"

Прямая речь Пескова: "Можно лишь выразить сожаление, что Европа вынуждена идти за трендом, который задают в Вашингтоне. Обжаловать, как минимум сейчас, бессмысленно. Там нет справедливого суда".

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Справка: Николай и Елизавета являются детьми Пескова от первого брака с Анастасией Буденной.

Дочь Пескова Лиза имеет студенческий вид на жительство – даже в 2020 году, во время карантина, когда границы ЕС были закрыты для России, девушка все равно летала в Париж, чем очень раздражала своих соотечественников в Instagram. А в 2019-м Пескова была стажеркой Европарламента.

Сейчас Лиза, в отличие от младшего брата, воздерживается от постов и страз на своей странице. Также она закрыла возможность комментировать свои фото.

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В начале войны в Украине дочь Пескова запостила в старости призыв "НЕТ ВОЙНЕ" на черном фоне, однако очень быстро удалила его из своего Instagram.

Предыстория:

  • И Татьяна Навка, и Николай и Елизавета Пескова попали под санкции США в начале марта.
  • Еврокомиссия раскрыла перечень россиян, против которых были введены ограничительные меры в рамках шестого пакета санкций. В список попали жена Пескова Татьяна Навка, а также старшие дети Николай и Елизавета.
  • "Украинская правда" ранее установила, что один из сыновей Пескова Дени живет и учится в Париже с матерью - бывшей партнершей Пескова Екатериной Солоцинской.
  • Сам Песков попал под санкции Евросоюза еще 28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Темы: санкцииЕСРосcия
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