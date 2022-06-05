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"Больше нацистов и полезных идиотов": СБУ получила доступ к методичкам ФСБ по войне

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 12:46
Больше нацистов и полезных идиотов: СБУ получила доступ к методичкам ФСБ по войне

Служба безопасности Украины сообщает, что получила доступ к пропагандистским методикам российских спецслужб о "правильном освещении спецоперации" в Украине.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: По словам Дехтяренко, сотрудники 5-го отдела ФСБ РФ признают в своих документах, что население России до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом "решения целей РФ". Поэтому спецслужба РФ пытается найти новые аргументы, чтобы объяснить это и оправдать преступления российских военных.

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В этих методичках оккупанты довольно правдиво указывают последствия, с которыми они столкнулись после нападения на Украину:

▪️ недоверие к российским СМИ даже в самой РФ

ВИДЕО ДНЯ

▪️ высокий уровень пацифизма среди русской молодежи

▪️ полное отсутствие поддержки украинцами действий российских захватчиков

Чтобы изменить ситуацию, по мнению российских спецслужб, нужно создавать больше роликов о "героях освободителях", (используя в том числе известный со времен 2014 года посыл пропаганды о "вежливых людях" -ред.) спасении животных, воссоединение разлученных семей и т.д.

"В то же время весь мир понял, что российская армия – насильники, мародеры и военные преступники. В перехватах СБУ эти факты неоднократно подтверждали сами оккупанты, рассказывая о пытках и расстрелах мирных людей, грабежах бытовой техники, поедании домашних собак", - отмечает Дехтяренко.

Еще один способ отбелить преступления РФ по этой методичке – сочинение так называемых "историй успеха" на временно оккупированных территориях Украины и планы по их послевоенному восстановлению.

Но сначала ФСБ требует отключить на них вещание всех украинских телеканалов и запускать в эфир российские программы с бессмысленным тезисом: "Мы воюем за вас, что потом вам передать эти территории".

Чтобы распространять необходимые нарративы на контролируемых правительством Украины территориях, оккупанты планируют "в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сети агитаторов".

Прямая речь Дехтяренко: "Им даже в голову не приходит мысль, что ни одна пропаганда не сможет изменить отношение украинцев к оккупантам. Потому что мы собственными глазами видели их "агитацию" бомбами и пулями...

Потому что ложь РФ – это оружие, которое уже убило не меньше людей, чем его ракеты и снаряды".

 
 
 
 
 
 

Темы: СБУвойна
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