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В Киеве задержали мужчин, пересылавших в РФ фото последствий обстрела

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 22:49
фото полиции

В Киеве задержаны трое мужчин, которые фотографировали последствия разрушений после ракетных обстрелов в Дарницком районе в воскресенье.

Источник: Патрульная полиция Киева

 
фото патрульной полиции

Дословно: "Еще трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день (в воскресенье – ред.) в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела.

Задержанные от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты и пересылали снимки на номер абонента российского оператора.

Всех задержанных патрульные передали следственно-оперативной группе".

 

Детали: Кроме того, на одном из блокпостов в Оболонском районе Киева в воскресенье в междугородном автобусе задержали 54-летнего мужчину, который, вероятно, является участником незаконных вооруженных формирований на востоке страны.

"Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже ясно назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины", – отметили в полиции.

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Что предшествовало: 5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет. Вечером "Укрзализныця" показала журналистам последствия ракетного удара по ДВРЗ. 

Темы: КиевполицияРосcиявойна
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