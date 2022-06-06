Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве задержали мужчин, пересылавших в РФ фото последствий обстрела

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 22:49
В Киеве задержали мужчин, пересылавших в РФ фото последствий обстрела
фото полиции

В Киеве задержаны трое мужчин, которые фотографировали последствия разрушений после ракетных обстрелов в Дарницком районе в воскресенье.

Источник: Патрульная полиция Киева

 
фото патрульной полиции

Дословно: "Еще трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день (в воскресенье – ред.) в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела.

Реклама:

Задержанные от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты и пересылали снимки на номер абонента российского оператора.

Всех задержанных патрульные передали следственно-оперативной группе".

 

Детали: Кроме того, на одном из блокпостов в Оболонском районе Киева в воскресенье в междугородном автобусе задержали 54-летнего мужчину, который, вероятно, является участником незаконных вооруженных формирований на востоке страны.

ВИДЕО ДНЯ

"Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже ясно назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины", – отметили в полиции.

Что предшествовало: 5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет. Вечером "Укрзализныця" показала журналистам последствия ракетного удара по ДВРЗ. 

Темы: КиевполицияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: