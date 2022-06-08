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На 13 лет посадили двух граждан Украины, которые пришли с россиянами оккупировать Херсонщину

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 19:35
На 13 лет посадили двух граждан Украины, которые пришли с россиянами оккупировать Херсонщину
осужденные предатели. фото: пресс-служба огп

Шевченковский районный суд в Киеве назначил 13 лет заключения для двух граждан Украины, которые предали присягу 2014 года в Крыму и пришли оккупировать Херсонщину в 2022 году.

Источник: пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Дословно: "Прокурорами в суде доказано, что двое жителей АР Крым перешли на сторону врага и в 2014 и 2020 годах заключили контракты о прохождении воинской службы в воинской части №12676 вооруженных сил РФ. В составе армии оккупантов в феврале 2022 года приннимали участие в боевых действиях на территории Николаевской и Херсонской областей".

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Детали: Следствие доказало, что с 25 по 28 февраля осужденные обеспечивали противовоздушную оборону российских войск возле дамбы Каховской гидроэлектростанции в городе Новая Каховка Херсонской области.

1 марта предатели вступили в бой с подразделениями ВСУ вблизи Баштанки Николаевской области. На следующий день они попали в плен к украинским властям.

На фотографии, распространившейся в ОГП, один из осужденных одет в российскую военную униформу с надписью "Громов С. В."

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Предыстория:

  • В мае украинский суд заключил в тюрьму троих военнослужащих оккупационных войск РФ, которые также имели гражданство Украины и предали присягу в Крыму 2014 года.
  • Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что на территории Украины ежедневно совершают от 200 до 300 военных преступлений.

Темы: Офис генпрокурорагосизменаоккупация
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