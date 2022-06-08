На 13 лет посадили двух граждан Украины, которые пришли с россиянами оккупировать Херсонщину
Шевченковский районный суд в Киеве назначил 13 лет заключения для двух граждан Украины, которые предали присягу 2014 года в Крыму и пришли оккупировать Херсонщину в 2022 году.
Источник: пресс-служба Офиса Генерального прокурора
Дословно: "Прокурорами в суде доказано, что двое жителей АР Крым перешли на сторону врага и в 2014 и 2020 годах заключили контракты о прохождении воинской службы в воинской части №12676 вооруженных сил РФ. В составе армии оккупантов в феврале 2022 года приннимали участие в боевых действиях на территории Николаевской и Херсонской областей".
Детали: Следствие доказало, что с 25 по 28 февраля осужденные обеспечивали противовоздушную оборону российских войск возле дамбы Каховской гидроэлектростанции в городе Новая Каховка Херсонской области.
1 марта предатели вступили в бой с подразделениями ВСУ вблизи Баштанки Николаевской области. На следующий день они попали в плен к украинским властям.
На фотографии, распространившейся в ОГП, один из осужденных одет в российскую военную униформу с надписью "Громов С. В."
Предыстория:
- В мае украинский суд заключил в тюрьму троих военнослужащих оккупационных войск РФ, которые также имели гражданство Украины и предали присягу в Крыму 2014 года.
- Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что на территории Украины ежедневно совершают от 200 до 300 военных преступлений.