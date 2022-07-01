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На Змеином у врага были мощные позиции радиоразведки – Данилов

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 00:38
На Змеином у врага были мощные позиции радиоразведки – Данилов
Алексей Данилов, фото "Радио Свобода"

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские военные с помощью тяжелой артиллерии выбили врага из Змеиного, а также отметил, что россияне вели мощную радиоразведку с острова.

Источник: Данилов в эфире проекта "Говорит великий Львов"

Прямая речь: "То, что касается Змеиного, то, что трактуют сейчас в Российской Федерации, что они якобы пошли "по доброй воле", это вовсе не соответствует действительности.

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На самом деле, их оттуда выбила наша тяжелая артиллерия, наши Вооруженные Силы, всеми средствами, которые только возможны, нанесли дважды соответствующие поражения.

И там прятаться негде, и они вынуждены были бежать.

Это очень стратегически важный для нас объект. Ведь с этого объекта они вели наблюдение за Одесской областью, за Бессарабией, что касается Приднестровья. Они имели очень мощные позиции с точки зрения радиоразведки с этой нашей территории".

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Детали: Данилов добавил, что территория острова Змеиный "на данный момент чиста", ни одного врага там нет.

Что предшествовало: Данилов после успешного освобождения острова Змеиного потролил россиян и поинтересовался у Минобороны и Генштаба, где там украинский Севастополь.

Предыстория:

Темы: ЗмеиныйДанилов
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