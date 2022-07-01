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На Змеином у врага были мощные позиции радиоразведки – Данилов

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 00:38
Алексей Данилов, фото "Радио Свобода"

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские военные с помощью тяжелой артиллерии выбили врага из Змеиного, а также отметил, что россияне вели мощную радиоразведку с острова.

Источник: Данилов в эфире проекта "Говорит великий Львов"

Прямая речь: "То, что касается Змеиного, то, что трактуют сейчас в Российской Федерации, что они якобы пошли "по доброй воле", это вовсе не соответствует действительности.

На самом деле, их оттуда выбила наша тяжелая артиллерия, наши Вооруженные Силы, всеми средствами, которые только возможны, нанесли дважды соответствующие поражения.

И там прятаться негде, и они вынуждены были бежать.

Это очень стратегически важный для нас объект. Ведь с этого объекта они вели наблюдение за Одесской областью, за Бессарабией, что касается Приднестровья. Они имели очень мощные позиции с точки зрения радиоразведки с этой нашей территории".

Детали: Данилов добавил, что территория острова Змеиный "на данный момент чиста", ни одного врага там нет.

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Что предшествовало: Данилов после успешного освобождения острова Змеиного потролил россиян и поинтересовался у Минобороны и Генштаба, где там украинский Севастополь.

Предыстория:

Темы: ЗмеиныйДанилов
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