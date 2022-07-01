Ракетный обстрел Николаева: количество жертв возросло до 8

Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку Николаева возросло до 8.

Источник: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Дословно: "В 22:55 во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке обнаружено тело мужчины.

Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали".

Что предшествовало: В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: оккупанты попали в многоэтажку. К тому времени было известно о 4 погибших и 5 раненых.

В четверг сообщалось о 7 наденных жертвах.