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Ракетный обстрел Николаева: количество жертв возросло до 8

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 03:40
фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку Николаева возросло до 8.

Источник: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Дословно: "В 22:55 во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке обнаружено тело мужчины.

Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали".

Что предшествовало: В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: оккупанты попали в многоэтажку. К тому времени было известно о 4 погибших и 5 раненых.

В четверг сообщалось о 7 наденных жертвах.

Темы: Николаевобстрелвойна
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